Desconto para emigrantes vale menos que regime para estrangeiros

Costa anunciou um desconto de 50% de IRS para emigrantes que regressem ao país.

O primeiro-ministro, António Costa, revelou que o Governo prepara-se para dar um desconto de 50% de IRS para emigrantes que regressem ao país. Contudo, à excepção de quem tem salários mais altos, é menos vantajosa em comparação com o regime em vigor para estrangeiros.



A história faz capa no Diário de Notícias desta terça-feira. De acordo com o diário, apenas emigrantes com remunerações altas encontram maiores vantagens no regime dos residentes não habituais (RNH) do que na solução que está prometida para o Orçamento do Estado para 2019 – ou seja, o desconto anunciado por Costa vale menos do que regime para estrangeiros.



Ao mesmo diário, Manuel Faustino, fiscalista e antigo director do IRS, defende que o RNH é o "mais apelativo", tendo em conta taxas aplicadas aos vários escalões de rendimento e à taxa adicional de solidariedade que incide sobre o rendimento que excede os 80 mil euros e os 250 mil euros anuais (2,5% e 5%, respectivamente).



Recorde-se que o RNH entrou em vigor em 2009 (tendo sido clarificado em 2012). De acordo com os dados disponibilizados em 2016, os últimos revelados, este estatuto já foi concedido a 10.684 pessoas. O regime permite a profissionais ligados a actividades de elevado valor acrescentado pagar uma taxa reduzida de 20% de imposto, além de isentar do pagamento de IRS os rendimentos de pensões.