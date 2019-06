Na Click Brick, uma loja especializada em Lego em Lisboa, o conjunto mais caro custa 310 euros e é uma nave do Star Wars -- a TIE Fighter. Quando foi para as lojas, em 2015, custava 200 euros, como a maioria dos conjuntos de 1600 peças, mas como foi descontinuada e é uma peça de coleção já custa mais. E o seu valor não vai parar de subir à medida que passar o tempo.

Um estudo de uma investigadora da Higher School of Economics, na Rússia, concluiu que investir em Lego traz retornos mais elevados aos coleccionadores do que se tivessem investido em ações, títulos de dívida ou mesmo ouro. Parece estranho, nós sabemos. Como é que investir em pequenos pedaços de plástico é mais rentável do que apostar na Bolsa? A verdade é que nos últimos 15 anos, e ao contrário do que acontece com outros ativos, o valor dos legos está completamente desconectado do mercado bolsista, o que faz com que não seja afetado por crises económica.