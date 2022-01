Representante de Humberto Pedrosa abandona administração da TAP

"Por carta remetida no dia 29 de dezembro de 2021 ao Presidente do Conselho de Administração da TAP, o Senhor Administrador José Manuel Silva Rodrigues apresentou a renúncia ao seu cargo de vogal do Conselho de Administração da TAP, a qual produzirá efeitos, nos termos da lei, no final do mês de janeiro de 2022, salvo se entretanto for designado ou eleito um administrador substituto", refere o comunicado.

José Manuel Rodrigues foi um dos três membros do atual conselho de administração da TAP que transitou da anterior gestão e tinha sido nomeado pela "holding" do acionista privado Humberto Pedrosa. A razão da saída não é indicada, mas poderá estar relacionada com a recente injeção de capital na TAP SA, que passou a ser 100% pública, mantendo-se o empresário apenas como acionista privado da TAP SGPS.