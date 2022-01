E se Portugal não tivesse aderido à moeda única?

Quando fazemos a lista de todas as distorções que resultaram da adesão ao euro o que espanta não é termos a pior performance económica desde há 70 anos: é que ainda exista uma economia em Portugal. Um ensaio de João Ferreira do Amaral, no dia em que passam 20 anos da entrada em vigor da moeda única.