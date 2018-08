Renovação até 2021 de PPP do Hospital de Cascais custa mais de 200 milhões

É igualmente autorizada despesa com o contrato em execução, o que elevará os custos ainda a pagar à Lusíadas a um total de 228,5 milhões de euros, repartidos por 2019 (72,0 milhões), 2020 (72,12 milhões), 2021 (74,9 milhões) e 2022 (9,42 milhões), "na eventualidade de extensão dos efeitos do contrato até 31 de Dezembro de 2021".

Apesar do despacho de 2017 que determinou a renovação do contrato prever uma extensão máxima de dois anos, o Governo vem, no entanto, agora estendê-lo até ao máximo de três anos, ou seja, 31 de Dezembro de 2021, justificando-o "pela complexidade da tramitação do procedimento concursal tendente à nova parceria, e de modo a salvaguardar a continuidade da operação e plena normalidade do funcionamento do Hospital de Cascais". Isto fez com que tenha sido "necessário acautelar a possibilidade de estender o período de renovação, por mera declaração da entidade pública contratante, até ao prazo máximo de 31 de Dezembro de 2021, caso o novo contrato de gestão não entre previamente em vigor".

O Governo explica, ainda, que a renovação incide apenas no prazo, mantendo-se as rendas pagas até aqui. "O instrumento de renovação do contrato de gestão materializa uma modificação circunscrita a este contrato, que apenas incide no seu prazo de duração, mantendo integralmente todo o demais conteúdo e efeitos, regulando, apenas, a necessária adaptação dos aspectos contratuais intrinsecamente ligados a essa extensão".