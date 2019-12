Peritos das Finanças contra mudanças na lei das PPP

Foi numa quarta-feira à noite que a versão final do polémico diploma que altera as regras das parcerias-público privadas (PPP) chegou ao Ministério das Finanças, vindo do Ministério da Economia. A apreciação do decreto-lei que flexibiliza as exigências postas na lei durante o programa da troika, que davam total primazia às Finanças no controlo das PPP, estava agendada para a reunião do Conselho de Ministros do dia seguinte, o que dava apenas algumas horas às Finanças.

Mário Centeno considerou não ter tempo e as Finanças pressionaram para o adiamento deste ponto na agenda – a lei seria só apreciada uma semana depois. Neste intervalo houve oportunidade para a unidade dos técnicos das Finanças peritos nas PPP, a chamada UTAP, enviarem comentários negativos sobre o decreto-lei, que consideram ser um "retrocesso" no controlo das parcerias.

Os comentários dos técnicos da UTAP foram feitos a pedido da tutela – ao que a SÁBADO apurou não existe um parecer escrito. O diploma que flexibiliza os critérios para a avaliação das PPP, que exclui do crivo desta lei as parcerias nas áreas da habitação – um fato à medida para as parcerias para habitação de renda controlada que a câmara de Lisboa quer fazer, incluindo nos terrenos de Entrecampos – seria aprovado pelo Conselho de Ministros. O Ministério das Finanças não respondeu às perguntas enviadas pela SÁBADO.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

A notícia de que a alteração deixava cair a análise custo benefício, dada pelo jornal digital Eco, desencadeou várias críticas dos partidos, que já chamaram Mário Centeno ao Parlamento. Os ministérios das Finanças e da Economia demoraram dois dias a reagir, por escrito, remetendo para a manutenção de outros critérios, incluindo o comparador público.