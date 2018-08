O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai avançar com a contratação de nutricionista e de psicólogos. Na segunda-feira, dia 27 de Agosto, foram abertos concursos para o recrutamento de 40 nutricionistas e de 40 psicólogos clínicos para os cuidados de saúde primários.

No ano passado, Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde, propôs a contratação de 55 nutricionistas e 55 psicólogos, mas o Ministério das Finanças acabou por não dar a autorização necessária e a medida não avançou. Este ano ficou inscrito no Orçamento de Estado o reforço dos centros de saúde, mas com menos contratações do que tinha sido proposto (40 por especialidade).

Citado no Diário da República, os interessados aos concursos para admissão a estágio, "com vista à obtenção do grau de especialista nos ramos de Psicologia Clínica e Nutrição da carreira dos técnicos superiores de saúde", têm 30 dias úteis para se candidatarem. 17 das vagas que abriram são para o Norte do país, outras 17 para o Centro e as restantes seis são para a região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em declarações ao Público, Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, aclama esta medida: "O último concurso para o aceso a carreira especializada nos centros de saúde foi há 20 anos". E acrescentou: "Este é um excelente primeiro passo, mas será necessário duplicar o número de psicólogos nos centros de saúde, se se quiser quiser trabalhar a sério em termos de prevenção e tentar mudar o actual paradigma que se centra no combate à doença". Actualmente, trabalham no SNS cerca de 590 psicólogos.

Em relação aos nutricionistas, a maioria das vagas (31) são para Lisboa e Vale do Tejo. Para o Norte há duas, para o Centro e Algarve três cada um. Por último, o Alentejo apenas tem uma.

O SNS contabiliza cerca de 400 nutricionistas a exercer funções nos hospitais. Nos centros de saúde, cada nutricionista tem a seu cargo cerca de 86 mil utentes e o rácio é de 20 mil pacientes por profissional.

Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, ficou muito agradada com a abertura deste concurso, mas considera: "Continuaremos a ficar muito aquém do rácio mínimo, precisávamos de 500 nutricionistas nos centros de saúde".