Sábado – Pense por si

Dinheiro

“Rabo de Peixe - A Verdadeira História” no NOW a partir de segunda-feira, às 23h30

SÁBADO
SÁBADO 13:26
Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
As mais lidas

Megaprodução inclui uma entrevista ao dono do barco naufragado nos Açores com centenas de quilos de droga.

O canal NOW exibe esta semana o documentário de Rúben Pacheco Correia sobre a verdadeira história de Rabo de Peixe.

Rabo de Peixe_destaque
Rabo de Peixe_destaque

Organizado em 5 episódios, a megaprodução inclui uma entrevista ao dono do barco naufragado nos Açores com centenas de quilos de droga, Antonino Quinci.

O documentário vai para o ar de segunda a sexta desta semana, às 23h30, no NOW.

Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber crónicas

Defesa Institucional para ciberataques!

Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.

Menu shortcuts

“Rabo de Peixe - A Verdadeira História” no NOW a partir de segunda-feira, às 23h30