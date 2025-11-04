Sábado – Pense por si

Dinheiro

Vai haver mais "cheques" do E-Lar a partir de 2 de dezembro

SÁBADO
SÁBADO 09:22
Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
As mais lidas

O programa E-lar vai contar com mais 51,5 milhões de euros.

O programa E-lar - que financia a troca de placas, fornos e esquentadores a gás por elétricos - vai contar com mais 51,5 milhões de euros, apurou o Correio da Manhã.

Loja vende termoacumuladores e esquentadores
Loja vende termoacumuladores e esquentadores

 O anúncio do reforço do programa que esgotou a verba disponível em menos de uma semana deverá ser feito esta terça-feira pela ministra do Ambiente e Energia no Parlamento, no âmbito das audições da discussão do Orçamento do Estado 2026. 

Leia a notícia completa .

Tópicos Orçamento
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Vai haver mais "cheques" do E-Lar a partir de 2 de dezembro