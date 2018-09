Durante o primeiro semestre de 2018, venderam-se 474 casas por dia. Os dados da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) indicam que se venderam 86.335 casas, o que representa um aumento de 19,8% comparado com o período homólogo.Ao todo, as receitas de venda de imobiliário atingiram os 11,6 mil milhões de euros, sendo que 9 mil milhões de euros foram gerados através da venda de casas usadas. "O mercado de usados é cada vez mais importante no sector, uma vez que nos últimos anos a construção nova foi muito escassa. A grande maioria do stock imobiliário existente é de usados, havendo necessidade de haver uma renovação do mesmo, sobretudo nas principais cidades como Lisboa ou Porto, que apresentam escassez de oferta face à procura existente", defendeu Luís Lima, presidente da APEMIP, citado pelo jornal Expresso.O valor gerado pelas vendas de casa representa um crescimento de 30,5% face ao primeiro semestre de 2017.