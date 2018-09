Imóveis usados determinantes no crescimento do mercado imobiliário. Em cada dez casas vendidas, quase nove são usadas.

As casas usadas continuam a ser determinantes na dinâmica positiva vivida pelo mercado imobiliário, o preço destes imóveis aumentou o dobro das novas. E, em cada dez casas vendidas, quase nove são usadas, segundo os valores noticiados esta segunda-feira pelo Jornal de Negócios.



"É nos centros das cidades que se concentra o grosso da procura. As pessoas preferem viver no centro das cidades, e preferem viver numa casa usada, mas perto de todas as infra-estruturas, do que viver mais longe numa casa nova. É uma evolução que se prende com os desejos da procura existente", explicou recentemente o presidente da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, Luís Lima, ao mesmo jornal.



