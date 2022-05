Procurámos carro novo...mas já só há para 2023

Tentámos comprar carro e demos com prazos de entrega de um ano, preços que podem ser revistos em alta, stands sem viaturas para mostrar. A escassez está a pôr carros usados a valerem mais do que os novos e a obrigar as empresas de renting a prolongar contratos. Tudo está mais caro – e não melhorará em breve.