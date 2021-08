Powerful Brand: Marcas vão desenvolver estratégias de posicionamento

O MOMENTO QUE VIVEMOS tem vindo a expor fragilidades e a evidenciar os novos desafios que as sociedades vão ter de enfrentar. Tais desafios vão obrigar a mudanças profundas nos modelos económicos, na sustentabilidade desses novos modelos, na inovação, na investigação, na educação, na governação.





E do ponto de vista do marketing, à medida que as marcas se tornam cada vez mais indiferenciadas, questões como ser uma marca sustentável, ser uma marca inovadora e com impacto positivo na sociedade, apresentam-se cada vez mais como eixos competitivos e diferenciadores.Acreditamos, por isso, que as marcas vão desenvolver estratégias de posicionamento,e que isso terá um forte impacto nos consumidores e nas suas escolhas. Para tal, há que repensar modelos, há que inovar, e a sustentabilidade, mais do que uma tendência, será seguramente uma ferramenta de inovação, um fator de valorização e diferenciação.Também nós, Marktest, neste contexto e com esse propósito, continuamos a inovar, de forma sustentável, criando novas soluções. É assim que surge ouma ferramenta de Market Research que procura tangibilizar novas dimensões de análise, em métricas que nos permitirão avaliar a perceção dos consumidores, sobre dimensões tão críticas na cadeia de valor de uma marca, como Inovação, Sustentabilidade, Ética, Relevância, Propósito, entre outras.Esperamos conseguir cumprir este nosso propósito, inovando e que este novo desafio se traduza num contributo positivo para o mercado.