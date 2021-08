Preço da bica pode aumentar até ao final do ano

Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, considera que o preço a pagar pela "bica" pode vir a subir, fruto do aumento das cotações do café e do açúcar nos mercados internacionais.

Parece que os piores receios, relacionados com a geada que tem afetado o estado de Minas Gerais no Brasil, não se concretizaram. No entanto, estima-se que até um quarto da produção dessa região possa ter sido perdida. Por isso, embora dificilmente se repitam os valores atingidos durante a última semana de julho, também me parece pouco provável que o preço do café regresse aos níveis mais baixos do princípio do ano.