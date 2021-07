Portugal deixou 25% das empresas em dificuldades sem ajuda durante a pandemia

Portugal é o segundo país europeu dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico a ajudar pequenas e médias empresas durante a crise provocada pela pandemia da covid-19. De acordo com um relatório da OCDE, citado pelo Público, cerca de 25% das PME com elevada quebra de rendimentos não tiveram qualquer tipo de ajuda - ou seja, uma em cada quatro empresas.







Portugal Covid-19 - reabertura esplanadas Lusa

A ajuda orçamental para as PME durante a pandemia chegou aos 3,6% do PIB em Portugal, mas o valor é considerado "baixo" pela OCDE, por comparação com outros países: apenas a Finlândia (3,2% do PIB) e a Hungria (2,8%) gastaram menos.Ao todo, apenas 21,4% das PME receberam algum tipo de ajuda direta do Estado em Portugal e, entre as PME que tiveram quebra de rendimentos muito acentuada (de pelo menos 40%), 25,5% não tiveram ajuda de qualquer natureza, sejam apoios diretos ou indiretos. Pior dentro da OCDE só no México, na Colômbia, na Turquia e no Chile.