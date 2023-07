Aeroporto de Lisboa classificado como o segundo pior da Europa

A empresa AirHelp analisou os atrasos e os cancelamentos no mês de junho nos aeroportos com mais de cinco mil voos.

O aeroporto Humberto Delgado em Lisboa encontra-se em 2º lugar da lista dos piores aeroportos da Europa, com uma percentagem de 51,04% de voos afetados por cancelamentos e atrasos em junho de 2023. O pior aeroporto foi o londrino de Gatwick, com 54% dos voos a preencherem os critérios de perturbação da empresa, enquanto o melhor aeroporto foi o finlandês de Helsínquia, com 18% dos voos afetados.



Aeroporto de Lisboa

A lista foi revelada pela AirHelp, organização de defesa dos direitos dos passageiros, que analisou os atrasos superiores a 15 minutos e os cancelamentos no mês de junho nos aeroportos europeus com cinco mil ou mais voos.

Numa outra lista anual da AirHelp Score com o ranking dos aeroportos a nível global em 2022, o aeroporto Humberto Delgado encontra-se em 143º lugar de 151º aeroportos. A nível europeu, o ranking dos piores aeroportos, de acordo com a mesma lista, o Humberto Delgado encontra-se em 5º lugar. Os quatro piores depois do aeroporto de Lisboa são do Reino Unido.

Os aeroportos foram classificados em três fatores, como a pontualidade onde são avaliados os atrasos e os cancelamentos, a opinião do cliente e a restauração e lojas.

As companhias de aviação da Europa estão a tentar evitar os constrangimentos das viagens ocorridos em 2022. Devido a greves e à falta de trabalhadores, o aeroporto de Heathrow em Londres teve de limitar o número de passageiros e pediu às companhias aéreas que limitassem a venda de bilhetes.

Dos aeroportos mais movimentos da Europa, o Schiphol de Amesterdão movimentou 72 milhões de passageiros em 2019 (pré-pandemia) e teve 36% dos voos afetados. Heathrow movimentou quase 81 milhões de passageiros em 2019 e teve quase 40% dos voos fora do horário.

Desde o final de abril, o número de procura de viagens para a Europa por parte dos norte-americanos, teve um crescimento de 20% em 2019, de acordo com a Hopper, empresa de viagens. Os preços têm vindo a subir nos últimos anos, sendo o preço dos bilhetes da América para a Europa o mais elevado dos últimos seis anos.