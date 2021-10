PIB cresce 2,9% no terceiro trimestre deste ano

Economia portuguesa está 4,2% acima do que estava no mesmo período do ano passado. INE aponta que crescimento reflete a "diminuição gradual das restrições impostas pela pandemia" e "o aumento do ritmo de vacinação contra a COVID-19".

A economia portuguesa cresceu 2,9% no terceiro trimestre deste ano, uma subida a um ritmo inferior ao que tinha conseguido registar no trimestre anterior, mas 4,2% superior ao Produto Interno Bruto (PIB) registado no mesmo período de 2020, segundo a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicada esta sexta-feira.





O INE refere que, no trimestre anterior, a variação do PIB tinha sido de 4,4% em relação aos três meses anteriores, marcados pelas restrições e confinamentos para combater a covid-19, com uma recuperação de 16,1% face ao mesmo período do ano passado, marcado pelo início da pandemia."Comparativamente com o 2º trimestre de 2021, o PIB aumentou 2,9% em volume, verificando-se um contributo positivo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB, que tinha sido negativo no 2º trimestre, e um contributo positivo menos intenso da procura interna no 3º trimestre de 2021", aponta o INE em comunicado O instituto acrescenta que o crescimento do PIB neste terceiro trimestre de 2021 reflete a "diminuição gradual das restrições impostas pela pandemia" e "o aumento do ritmo de vacinação contra a COVID-19", depois de uma redução de 3,3% do PIB no 1.º trimestre do ano e de um aumento de 4,4% no 2.º, marcado pelo levantamento de restrições.