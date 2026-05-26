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Phil Hogan e Sam Gyimah na conferência do NOW

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Evento realiza-se a 16 de junho e traz grandes figuras a Portugal.

'As Grandes Transformações Globais Num Mundo de Incertezas’ é o tema da segunda grande conferência do NOW, que reúne em Lisboa, a 16 de junho, grandes figuras do panorama internacional. É o caso de Phil Hogan, antigo comissário europeu responsável pelas pastas da Agricultura e do Comércio entre 2014 e 2020, respetivamente.

Agricultura, Phil Hogan, Europa
Sam Gyimah
Agricultura, Phil Hogan, Europa
Sam Gyimah

Durante este período, esteve envolvido na gestão da Política Agrícola Comum e do respetivo orçamento (410 mil milhões de euros), na abertura de novas oportunidades de mercado para exportadores de produtos alimentares na sequência do embargo russo, e no apoio às negociações de vários acordos comerciais com países como a China, o Japão, o Vietname, Singapura, o México e o Mercosul. Phil Hogan contribuiu ainda para o desenvolvimento de uma nova relação com os Estados Unidos da América nas áreas do comércio e da tecnologia.

Sam Gyimah, antigo ministro britânico da Ciência, Ensino Superior e Investigação, é outro dos oradores da conferência do Now. É fundador e CEO da SG& Capital Partners, uma ponte institucional entre governos e capital estratégico, e fundador de The Geopolitics of Business Intelligence — um ‘podcast’ e plataforma de encontros dirigida a instituições soberanas e decisores seniores na interseção entre geopolítica e alocação de capital. Integra o conselho de administração da Goldman Sachs International. 

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