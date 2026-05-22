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‘As grandes transformações globais’: Sunak e Satyarthi na conferência do NOW

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Evento realiza-se a 16 de junho e traz grandes figuras a Portugal.

‘As Grandes Transforma- ções Globais Num Mundo de Incertezas’ é o tema da segunda grande conferência do NOW, que reúne em Lisboa, a 16 de junho, grandes figuras do panorama internacional. É o caso de Rishi Sunak, ex-primeiro-ministro britânico (2022 a 2024). O seu mandato ficou marcado por um regresso à estabilidade económica, pela assunção, por parte do Reino Unido, de uma posição de liderança global em novas tecnologias como a inteligência artificial, e pelo aumento do investimento em defesa, de forma a dotar o país de melhores condições para responder ao novo eixo de Estados autoritários. A ‘Conferência de Lisboa’, o maior evento do género que se realiza este ano em Portugal, contará também com a presença de Kailash Satyarthi. Prémio Nobel da Paz em 2014, é um dos mais influentes líderes mundiais na área dos direitos humanos. Ao longo de mais de cinco décadas, dedicou a sua vida à defesa da liberdade, dignidade e dos sonhos das crianças mais vulneráveis do Mundo. Através do movimento Bachpan Bachao Andolan, resgatou mais de 138 000 crianças da escravidão, tráfico e exploração, estabelecendo modelos globais de reabilitação, educação e justiça. Theresa May, Mikulás Dzurinda, José María Aznar e Elhadj Sy são outros dos participantes na ‘The Lisbon Conference - The Great Transformation: The World in an Age of Uncertainty’.

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