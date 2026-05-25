Theresa May e Durão Barroso na conferência do NOW

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‘As Grandes Transforma- ções Globais Num Mundo de Incertezas’ é o tema da segunda grande conferência do NOW, que reúne em Lisboa, a 16 de junho, grandes figuras do panorama internacional. É o caso de Theresa May. Foi primeira-ministra do Reino Unido entre 2016 e 2019, sendo a segunda mulher a ocupar este cargo. O seu mandato marcou o culminar de 21 anos de serviço contínuo na linha da frente da política, durante os quais desempenhou um total de 14 funções ministeriais ou ministeriais-sombra. Foi também a primeira mulher a presidir ao Partido Conservador e a secretária de Estado do Interior (Home Secretary) conservadora com o mandato mais longo em mais de um século. Theresa May deixou o cargo de deputada em 2024, após 27 anos de serviço aos seus eleitores de Maidenhead. No mesmo ano, foi nomeada para a Câmara dos Lordes. Para além do seu contributo parlamentar, continua envolvida em trabalho filantrópico e de ‘advocacy’ a nível internacional.



Theresa May e Barroso na conferência do NOW

Rishi Sunak, antigo primeiro-ministro do Reino Unido; Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal; e José María Aznar, antigo primeiro-ministro de Espanha, são outros dos participantes no evento. Sob a curadoria de José Manuel Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro, o encontro terá lugar no Four Seasons Hotel Ritz Lisbon.