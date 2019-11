Periferias passam Lisboa na subida do preço das casas

A desaceleração nos preços das casas em Lisboa iniciada na segunda metade do ano passado acentuou-se no segundo trimestre deste ano a ponto de os valores terem subido menos na capital do que a nível nacional. Isto não sucedia pelo menos desde o segundo trimestre de 2016.

Patrícia Barão, diretora da área residencial da consultora imobiliária JLL, justifica esta evolução com a "estabilização dos preços em Lisboa, até pela escassez de oferta" e com o maior dinamismo de outros municípios do país, em particular os concelhos vizinhos de Lisboa e Porto. Na Grande Lisboa, por exemplo, "concelhos como Amadora e Odivelas têm sofrido uma pressão nos preços pela crescente procura e com o surgimento de projetos de construção nova", detalha.



