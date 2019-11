Preço das casas supera cinco mil euros por m2 em oito bairros de Lisboa

O preço médio das casas já superava os cinco mil euros por metro quadrado em oito bairros de Lisboa no final do segundo trimestre deste ano, indica esta sexta-feira a Confidencial Imobiliário com base nos dados do sistema SIR - Reabilitação Urbana, um sistema estatístico que cobre 17 freguesias centrais da capital, com análise das transações à escala de bairro.





Em junho do ano passado eram apenas três os bairros da cidade com preços acima da fasquia dos cinco mil euros por metro quadrado (m2), assinala o comunicado. E, refere, o bairro mais caro então, o bairro Barata Salgueiro, apresentava um preço médio de 6.010 euros por m2. Avenida da Liberdade é agora o bairro mais caro, com um preço médio de venda no segundo trimestre de 7.560 euros por metro quadrado. Segue-se o Chiado, com um valor de 7.418 euros por m2.Acima dos seis mil euros encontram-se o bairro Barata Salgueiro, com um preço médio de 6.690 euros por metro quadrado e a Baixa, com um valor de 6.155 €/m"Glória, Picoas, Bairro Alto e o eixo S.Paulo/Boavista/Conde Barão completam a lista de bairros com casas acima dos 5.000 €/m, com preços médios a variar entre os 5.250 €/me os 5.725 €/mFace aos valores de junho de 2018, os preços no Chiado subiram 26,7%, passando de 5.856 euros por m2 para os 7.418 euros. Na Baixa os preços cresceram 20% e no bairro Barata Salgueiro a subida cifrou-se em 11,3%.No total do território coberto pelo SIR-Reabilitação Urbana, o preço médio de venda das casas no segundo trimestre deste ano cifrou-se em 3.870 euros/m, um incremento de 15,7% face aos 3.346 €/mregistados em igual período de 2018.