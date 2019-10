O preço das casas atingiu um novo máximo em setembro, com os bancos a avaliarem as casas num valor médio de 1.299 euros por metro quadrado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas, ao mesmo tempo, menos 41% das transações de imóveis em Portugal envolveram crédito à habitação – uma queda de 50% nos últimos 15 anos, de acordo com a edição do Jornal de Notícias desta quinta-feira.

Ao jornal, Hélder Pereira, autor de uma tese de mestrado em Finanças, indica que "atualmente, a aquisição de imóveis com recurso a crédito obriga a família a dispor de, pelo menos, 15% do valor do imóvel em capitais próprios, uma vez que os bancos não podem emprestar mais de 90% do valor da transação".

Em julho do ano passado, as regras de análise para conceder crédito foram apertadas, com a taxa de esforço a não poder ultrapassar os 35% do rendimento líquido. De acordo com dados da Pordata e da Apemip, o valor estimado em transações de imóveis urbanos em 2018 foi de 24,1 mil milhões de euros, enquanto foram apenas concedidos 9,8 mil milhões em créditos à habitação.

O valor médio da avaliação bancária aumentou 11 euros face a agosto, ou 0,9%. Em termos homólogos, o crescimento foi de 7,8%, segundo os números divulgados esta terça-feira. O maior aumento foi registado no valor de avaliação dos apartamentos. O valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 14 euros face a agosto, para 1.385 euros por metro quadrado.