Já Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Área Metropolitana do Porto e autarca de Vila Nova de Gaia, garantiu que Medina é o "grande mentor" desta medida que pode ser das "mais revolucionárias nesta legislatura, senão mesmo da última década".

Fernando Medina, o presidente da Câmara e da Área Metropolitana de Lisboa, anunciou, este sábado, a sua vontade de reduzir os preços dos passes nas áreas metropolitanas de Lisboa (AML) e do Porto (AMP) para valores que não ultrapassem 40 euros. Agora o Ministério do Ambiente vai estudar o financiamento dos sistemas de transporte urbano de passageiros que permita também reduzir substancialmente o preço pago pelos utentes para todo o país, avança o Jornal de Negócios, esta terça-feira A vontade anunciada por Medina este sábado no Expresso causou indignação por afirmar que pretendia recorrer a financiamento estatal para esta medida. Mas o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, já anunciou que se a medida de reduzir os preços dos passes urbanos existir se vai estender a todo o país e que será suportado também por cada município, que será responsável por cobrir a perda de receita relativa às deslocações dentro do respectivo território, avança o jornal Público.Segundo o ministro do Ambiente em declarações ao Negócios, esta medida custaria ao Estado central um montante máximo de 95 milhões de euros. 60 milhões irão para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), a Área Metropolitana do Porto receberá cerca de 15 a 20 milhões e o resto do país entre 5 e 10 milhões.Matos Fernandes garantiu ao diário que detém a tutela dos transportes urbanos de Lisboa e Porto que o Governo está a acompanhar "o trabalho conjunto das duas áreas metropolitanas", mas que a existir, esta medida terá de ser para todo o país, não apenas para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.Segundo o ministro, "as duas áreas metropolitanas têm uma maior percentagem de deslocações feitas através de transporte colectivo e portanto absorverão a maior parte do dinheiro que venha a ser aprovada".Segundo anunciou o autarca de Lisboa, a medida teria um custo de 60 milhões de euros, só na Área Metropolitana de Lisboa (AML).Caso a medida venha a ser aprovada, Matos Fernandes estima que o Governo venha a suportar cerca de 60 milhões de euros na AML, como anunciado por Medina, sendo que o esforço para a AMP rondará entre os 15 e os 20 milhões e, para o resto do país, ficará entre os 5 e os 10 milhões de euros, explicou ao Público, clarificando que estas verbas se destinam apenas a "deslocações intermunicipais".