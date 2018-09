PEV quer que famílias sejam reembolsadas por passes sem desconto

"É isso que está previsto no Orçamento", insistiu a deputada Heloísa Apolónia, lembrando que o reembolso do valor que as famílias pagaram a mais já estava orçamentado e não constitui por isso um novo encargo para o Estado.



Fonte oficial do PEV explicou à SÁBADO que o partido foi alertado para o facto de as transportadoras não estarem a fazer o desconto por não ter sido aprovada a regulamentação.



"Entrámos em contacto com o Governo, que aprovou hoje a regulamentação necessária", conta a mesma fonte.



Este desconto junta-se ao que já está em vigor desde 2017 e que prevê uma redução de 50% para todos os jovens estudantes entre os 18 e os 23 anos.

Heloísa Apolónia exige que o Governo "cumpra o que foi acordado" com o PEV no último Orçamento e garanta que as famílias sejam reembolsadas do valor que pagaram a mais pelos passes sociais das crianças entre os quatro e os 18 anos neste mês de Setembro.O pedido foi feito esta quinta-feira durante a reunião da comissão permanente da Assembleia da República, no dia em que o Governo aprovou a regulamentação que permite que entre em vigor o desconto que foi acordado com os Verdes.Segundo o Orçamento do Estado para 2018, as crianças entre os quatro e os 18 anos de todo o país devem beneficiar de um desconto de 25% nos passes sociais neste ano lectivo, desde 1 de Setembro deste ano.