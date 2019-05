A Parpública diz ainda ter conseguido reduzir a dívida que tem, de 6,1 mil milhões de euros para 4,2 mil milhões de euros, em dois anos.

A Parpública teve em 2018 resultados líquidos positivos de 70,4 milhões de euros, informou o grupo na terça-feira, em comunicado colocado no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



No texto realça-se que a holding teve lucros em todas as áreas de negócio, o que se repetiu em 2018, depois de ter ocorrido pela primeira vez em 2017.



Para o exercício em curso, esta holding de participações estatais tem como um dos objetivos centrais a redução da dívida.



No universo da Parpública estão, por exemplo, Águas de Portugal, INCM, Simab (dos mercados abastecedores), Companhia das Lezírias, Baía do Tejo ou Estamo.



As suas atividades distribuem-se pelas áreas de gestão e promoção imobiliária, exploração agrícola, pecuária e florestal, produção de moeda, publicações e produtos de segurança, águas e mercados abastecedores.