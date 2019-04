Quando se fala em idades, 46% dos trabalhadores portugueses têm entre 25 a 44 anos e 26% têm entre 45 e 54 anos. Há 6% da população trabalhadora que tem 15 a 24 anos e 5% com mais de 65 anos.



A Pordata indica ainda que as atividades mais populares entre a população empregada são as intelectuais e científicas, que agregam 19% das pessoas, e os serviços pessoais, de proteção de segurança e vendedores, que também perfazem 19%. Estas preferências estão em linha com os níveis de escolaridade: 27% dos trabalhadores têm o ensino superior e 27% terminaram o secundário. Ainda assim, há 1% de trabalhadores que não têm os estudos básicos.



Desemprego mais alto entre as mulheres



Do prisma do desemprego, quem está em destaque são as mulheres. Dos 365,9 mil desempregados, mais de metade (52%) são mulheres. E 62% estão entre os 25 e os 54 anos.



A maioria dos desempregados (88%) está entre empregos, ou seja, está à procura de novas oportunidades. No entanto, 51% estão numa situação de desemprego de longa duração, ou seja, estão há mais de 12 meses à procura de emprego.

Homem, entre os 25 e os 44 anos, trabalhador no setor terciário, por conta de outrém. É assim que se traça o perfil do trabalhador português, aos olhos dos dados analisados pela Pordata.Para assinalar o Dia do Trabalhador, a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos analisou a população empregada, que é de 4.866,7 mil pessoas, e traçou o perfil, ponto a ponto. 51% dos trabalhadores são do sexo masculino, sendo do que 30% desdes trabalha no setor terciário. Também as mulheres, que perfazem 49% do universo de trabalhadores nacionais, encontram-se maioritariamente no setor terciário (39%) e têm patrão (43%).