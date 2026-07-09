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Parlamento Europeu aprova início de negociações na UE para criação de euro digital

Lusa 13:12
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Deverão começar em breve, com a participação da presidência irlandesa do Conselho, em representação dos Estados-membros.

O Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira o início das negociações com o Conselho da União Europeia (UE) sobre a criação do euro digital, uma nova forma eletrónica de dinheiro emitida pelo Banco Central Europeu, após críticas parlamentares.

Parlamento Europeu
Parlamento Europeu iStockphoto

Em comunicado, a assembleia europeia dá conta da aprovação - por 416 votos a favor, 169 contra e 22 abstenções - na sessão plenária que hoje termina na cidade francesa de Estrasburgo, permitindo assim arrancar com as negociações entre eurodeputados e países sobre a proposta relativa ao euro digital, que visa "garantir pagamentos seguros e reduzir a dependência de fornecedores externos à União Europeia".

A 'luz verde' à próxima fase do processo legislativo surge depois de, há duas semanas, os eurodeputados da comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu terem aprovado o regulamento que irá reger o futuro euro digital, moeda eletrónica da UE alternativa à Visa e à Mastercard, falando num "dia histórico".

A confirmação de hoje era necessária já que, depois da primeira aprovação, os grupos políticos dos Conservadores e Reformistas Europeus e dos Patriotas pela Europa tentaram contestar a decisão tomada pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários.

Com a 'luz verde' agora confirmada, as negociações entre as instituições europeias deverão começar em breve, com a participação da presidência irlandesa do Conselho, em representação dos Estados-membros.

Um outro processo incluído no mesmo pacote legislativo sobre a moeda única, relativo ao curso legal das notas e moedas de euro, não foi contestado, pelo que as negociações sobre este texto também poderão começar sem votação.

A proposta prevê que o euro digital funcione como complemento ao dinheiro físico e aos atuais meios de pagamento eletrónicos, podendo ser utilizado tanto com ligação à internet como em modo 'offline'.

O Parlamento Europeu defende que o novo sistema inclua fortes garantias de proteção da privacidade, permitindo validar transações sem revelar dados pessoais além do estritamente necessário.

Entre as medidas defendidas pelos eurodeputados está também a disponibilização gratuita de serviços básicos associados ao euro digital, incluindo a abertura e manutenção de contas, a gestão de fundos e o acesso a pelo menos um instrumento de pagamento.

A maioria das empresas seria obrigada a aceitar pagamentos em euros digitais, embora estejam previstas exceções para trabalhadores independentes e pequenas e microempresas que atualmente não aceitam outros meios de pagamento digitais.

Para limitar riscos para a estabilidade financeira, a assembleia europeia defende a criação de um teto máximo para o montante de euros digitais que cada cidadão poderá manter.

A proposta prevê ainda que bancos e prestadores de serviços de pagamento de países da UE que não integram a zona euro possam distribuir o euro digital.

No mesmo pacote legislativo, os eurodeputados aprovaram também a continuidade dos trabalhos sobre a legislação relativa ao estatuto de curso legal das notas e moedas de euro, visando garantir que os Estados-membros continuam a garantir o acesso ao dinheiro em numerário, impedindo que empresas proíbam pagamentos em dinheiro.

O Parlamento Europeu defende que a disponibilidade de numerário deve ser acompanhada regularmente, com especial atenção a grupos vulneráveis, incluindo idosos, pessoas com baixos rendimentos e cidadãos sem acesso ao sistema bancário tradicional.

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