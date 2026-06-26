Avaliação bancária da habitação bate recorde e ultrapassa 2.200 euros/m2 em maio

Mais 34 euros do que no mês anterior.

O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu um novo máximo histórico de 2.208 euros por metro quadrado em maio, mais 34 euros do que no mês anterior e 17,1% acima do mês homólogo de 2025, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Avaliação bancária na habitação atingiu um novo máximo histórico João Cortesão

Segundo o INE, o aumento homólogo de 17,1% do valor mediano da avaliação bancária - realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - foi superior ao registado em abril (16,5%), enquanto a variação em cadeia se fixou em 1,6%.

As regiões do Oeste e Vale do Tejo e Norte apresentaram o aumento mais expressivo face ao mês anterior, com ambas a subirem 1,9%, enquanto a Península de Setúbal (22,5%) teve a maior variação homóloga, não tendo havido reduções, quer em cadeia, quer em termos homólogos.

Por sua vez, o número de avaliações bancárias cresceu 0,8% em termos homólogos e 3,1% em cadeia, tendo sido realizadas cerca de 35,5 mil.