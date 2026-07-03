Portugal mantêm-se com a sexta taxa mais baixa da Zona Euro.
A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou pelo quarto mês consecutivo, passando de 1,44%, em abril, para 1,48% em maio, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal. Apesar do aumento da remuneração, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizou 12.422 milhões de euros, menos 976 milhões de euros do que em abril.
No entanto, Portugal manteve a sua posição no conjunto de países da moeda única, apresentando a sexta taxa de juro média mais baixa. Na Zona Euro, a taxa de juro média dos novos depósitos cresceu 0,05 pontos percentuais em maio, para 1,96%.
No caso das empresas, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo fixou-se em 1,88% em maio, mais 0,05 pontos percentuais do que no mês anterior. O montante das novas operações de depósitos totalizou 11.636 milhões de euros, mais 310 milhões do que em abril, sendo que os depósitos a prazo até um ano representaram 99,6% dos novos depósitos a prazo de empresas.
Juros dos depósitos sobem pelo quarto mês para 1,48%