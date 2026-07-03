Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Dinheiro

Juros dos depósitos sobem pelo quarto mês para 1,48%

Negócios 11:59
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Portugal mantêm-se com a sexta taxa mais baixa da Zona Euro.

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou pelo quarto mês consecutivo, passando de 1,44%, em abril, para 1,48% em maio, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal. Apesar do aumento da remuneração, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizou 12.422 milhões de euros, menos 976 milhões de euros do que em abril.

banco, agência, crédito, depositos
banco, agência, crédito, depositos Miguel Baltazar

Nos novos depósitos com prazo até um ano, a taxa de juro média subiu 0,04 pontos percentuais, para 1,48%, sendo que estes depósitos representaram 97% do total de novos depósitos efetuados por particulares em maio. , fixados pelo Banco Central Europeu.

No entanto, Portugal manteve a sua posição no conjunto de países da moeda única, apresentando a sexta taxa de juro média mais baixa. Na Zona Euro, a taxa de juro média dos novos depósitos cresceu 0,05 pontos percentuais em maio, para 1,96%.

Taxa de juro dos novos depósitos a prazo de particulares | países da área do euro
Taxa de juro dos novos depósitos a prazo de particulares | países da área do euro

No caso das empresas, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo fixou-se em 1,88% em maio, mais 0,05 pontos percentuais do que no mês anterior. O montante das novas operações de depósitos totalizou 11.636 milhões de euros, mais 310 milhões do que em abril, sendo que os depósitos a prazo até um ano representaram 99,6% dos novos depósitos a prazo de empresas.

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Juros dos depósitos sobem pelo quarto mês para 1,48%