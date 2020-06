“Os portugueses adoram a TAP”, diz Miguel Frasquilho

Miguel Frasquilho justifica as críticas à TAP com amor. O presidente do conselho de administração da companhia aérea diz que os portugueses criticam a empresa "como só quem gosta muito é capaz de criticar", porque "os portugueses adoram a TAP". Mas acabou por revelar ter prevenido a comissão executiva para as críticas que o plano de rotas iria provocar, confessou-se "surpreendido" com a acção judicial da Associação Comercial do Porto e admitiu que não será possível reembolsar em seis meses o empréstimo de 1200 milhões de euros previsto no plano de auxílio.

Miguel Frasquilho começou a audição no Parlamento a anunciar que a companhia aérea está "a atravessar a maior crise dos 75 anos da TAP", num momento difícil, que "é comum a toda a indústria aeronáutica a nível mundial". Mas acabou a admitir que os problemas vinham de trás e que tornaram difíceis as negociações com a Comissão Europeia para garantir o auxílio no âmbito das ajudas ao setor para combater os efeitos da pandemia de covid-19.

"Não é só o facto de ter capitais próprios negativos em 2019, é todo o historial", reconheceu Frasquilho, explicando que graças a isso "a Comissão Europeia considerou ser a TAP uma companhia em dificuldades" o que fez Bruxelas insistir na reestruturação apesar das "várias tentativas" feitas para contrariar esse caminho. "A Comissão Europeia não ofereceu nenhuma alternativa", garantiu o presidente do conselho de administração, que até confidenciou que o Governo foi "muito para além do que é normal na insistência" com Bruxelas.

A situação levou a que o auxílio de emergência de 1200 milhões venha com a condição de um reembolso no prazo de seis meses sob pena da aplicação de um plano de reestruturação. Mas, admitiu Frasquilho perante os deputados, "é muito pouco provável que [o empréstimo] venha a ser reembolsado nesse prazo".

Carlos Pereira, deputado do PS, tinha momentos antes apontado para a "dívida colossal" da empresa que regista capitais próprios negativos de 600 milhões de euros. "Esta não é uma consequência do covid", considerou o socialista, que descreveu o crescimento da TAP como o de "uma companhia que tinha mais olhos que barriga e que a determinada altura parecia que estava a engordar um porco", com "mais aviões comprados, mais pessoas contratadas".

Críticas que também se ouviram do lado do PCP, com o deputado Bruno Dias a afirmar que "a TAP mais do que a crescer estava a inchar".

Miguel Frasquilho admitiu que "os resultados estavam a demorar a chegar" e que o "crescimento que não teve correspondência com os resultados previstos no plano de negócios". Frisou ainda que "o plano estratégico não foi cumprido em algumas vertentes" e que sua avaliação deverá ser feita "no final de 2020 e não antes", mas que essa avaliação terá de ter em conta os problemas colocados pela pandemia.

Administração alertou para polémicas com rotas

O plano de rotas que prevê a redução da operação no Porto levantou grande polémica, mas Miguel Frasquilho diz que tinha avisado a comissão executiva da TAP para a forma como esse plano podia ser recebido.

"Alertámos antes da divulgação do plano de rotas para a possibilidade de o clamor que se levantou vir a ser uma realidade", afirmou Frasquilho, recordando que "a definição das rotas é uma competência da comissão executiva".

Apesar disso, revelou-se "muito surpreendido com esta iniciativa da associação comercial do Porto" para travar judicialmente o apoio à empresa enquanto não for redefinido este plano, uma vez que a empresa estará a ter reuniões com o Porto, Algarve, Madeira e Açores para afinar o plano de rotas.

PSD diz que Governo só se pode queixar de si próprio

Carlos Silva, do PSD, atacou o ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, por "ainda antes da pandemia" ter dito que a TAP estava tecnicamente falida. "Disse ainda que agora a música é outra, agora quem manda é o povo porque o povo é que lá põe o dinheiro", lembrou, acusando o Governo de "destruir a reputação da TAP" e questionando como pode o Estado "negociar condições mais favoráveis em Bruxelas quando é o próprio Governo a dizer que existem problemas ainda antes do covid".

De resto, o social-democrata criticou a possibilidade de se realizar uma injeção de 1200 milhões de euros públicos "para ter uma TAP mais pequena".

Miguel Frasquilho diz que a TAP começará a trabalhar num novo projeto de reestruturação, "desenvolvido no âmbito do conselho de administração" assim que os capitais públicos comecem a chegar à empresa. Mas não quis adiantar quaisquer pormenores sobre o impacto que esse plano poderá ter.

"Não esperamos facilidades", limitou-se a dizer, depois de já ter frisado ser "prematuro" adiantar que cortes poderão ser feitos.

"Estamos ainda numa fase muito prematura para elaborar sobre as exigências do plano de reestruturação", respondeu à bloquista Isabel Pires, ao mesmo tempo que pedia "grande união nacional" em torno da companhia aérea.

"Espero que haja uma grande união nacional em torno deste auxílio porque a TAP é estratégica para Portugal. Não há como outras companhias poderem servir os interesses como a TAP", vincou.

João Gonçalves Pereira, do CDS, quis saber se haveria necessidades de capitais públicos caso não tivesse havido pandemia, recordando "não há um cêntimo do Estado português nos últimos 20 anos na TAP". "A minha expectativa é que não, não ia necessitar de injecção de fundos adicionais em 2020", foi a resposta, que mereceu dúvidas do deputado do PEV, José Luís Ferreira. "As contas da TAP já davam indícios de que as coisas já não estavam a correr bem antes da pandemia", apontou o deputado de Os Verdes, que criticou a forma como o plano de voos foi feito sem ter em conta o apoio à recuperação da economia nacional.

"Se é possível trazer o interesse público para as decisões da TAP? É por isso que o Estado é acionista", afirmou Frasquilho em resposta ao PEV, recordando que os seis elementos do conselho de administração são indicados pelo Estado.