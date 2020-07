Governo evita nacionalização da TAP com acordo no limite

O Governo conseguiu um princípio de acordo que vai permitir evitar a nacionalização da TAP, após longas negociações durante a madrugada desta quinta-feira que levarão à aquisição de 22,5% da companhia aérea.

Segundo o Jornal de Negócios, o presidente da Azul, David Neeleman, já tinha chegado a acordo para vender a sua participação por 55 milhões, mas faltava ainda o entendimento da Azul e o acordo para ceder o direito a converter em capital o empréstimo obrigacionista de 90 milhões que fez à TAP.

De acordo com o Eco, esse acordo foi alcançado e a Azul terá abdicado de exigências ao Governo, através da extinção do direito de converter de 90 milhões de euros de um empréstimo feito à TAP em capital social, abdicando de uma opção que lhe permitia ficar com 6% da TAP.

Como contrapartida, avança ainda a SIC, a companhia de Neeleman quer receber de volta dos 90 milhões de euros quando o empréstimo terminar, daqui a seis anos.

Assim, o Estado passará a ter mais de 70% da TAP, com Humberto Pedrosa, empresário português, a deter entre 25 a 30% e trabalhadores os outros 5%. Além disso, será dada a ajuda pública de 1,2 mil milhões de euros para a companhia aérea retomar as suas operações.

Não existe para já confirmação oficial, mas o primeiro-ministro, António Costa, tinha apontado que esperava que a solução para a TAP "seja negociada, por acordo com os nossos sócios privados, e não por imposição do Estado".