Os bons negócios com a troca de casa

Mesmo em contraciclo e com juros em alta, há portugueses que estão a aproveitar para trocar de casa. Parece estranho? Nem tanto, se tiver em linha de conta que o imobiliário continua a valorizar e é possível fazer bons negócios com a habitação própria permanente. Até pode conseguir algum alívio, através de uma boa entrada para um novo empréstimo bancário, ficando com prestações mensais mais ligeiras.