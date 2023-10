Preços das casas sobem menos em 70% dos maiores municípios

Os preços das casas continuam a subir no país, mas na grande maioria dos maiores municípios o crescimento já é mais lento, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados esta quarta-feira.







"No 2.º trimestre de 2023, ocorreu uma desaceleração dos preços da habitação em 17 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (14 no 1.º trimestre de 2023)", informa o gabinete de estatísticas.Face aos preços medianos registados no mesmo trimestre do ano anterior, destaque para os abrandamentos em Barcelos, Loures e Odivelas. Em todos eles o ritmo de crescimento caiu mais de 10 pontos percentuais."Em sentido oposto, houve uma aceleração da taxa de variação homóloga em sete municípios, evidenciando-se Funchal (+20,1 p.p.) e Matosinhos (+12,3 p.p.)", diz o INE. Quanto ao município do Porto, teve uma subida de 7,1 p.p. e o de Lisboa de 3,7 p.p.."Os municípios de Lisboa (4.275 €/m2), Cascais (3.902 €/m2), Oeiras (3.166 €/m2) e Porto (2.857 €/m2) apresentaram os preços da habitação mais elevados".À exceção de Santa Maria da Feira e Gondomar, os municípios com mais de 100 mil habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto "registaram preços medianos de habitação superiores ao valor nacional (1.629 €/m2), destacando-se Lisboa (4.275 €/m2), Cascais (3.902 €/m2), Oeiras (3.166 €/m2) e Porto (2.857 €/m2)".Destes municípios das áreas metropolitanas com mais de 100 mil habitantes, "onze apresentaram taxas de variação homólogas superiores à nacional (+9,0%)". Destacam-se Matosinhos (+19,6%), Loures (+14,9%), Porto (+13,4%) e Lisboa (+12,9%).Por outro lado, Vila Franca de Xira (+7,6%), Oeiras (+6,2%), Santa Maria da Feira (+5,9%), Almada (+4,9%) e Odivelas (+3,5%) tiveram taxas de variação homóloga inferiores às do país.Ainda entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, mas fora das áreas metropolitanas, "apenas Funchal e Coimbra apresentaram simultaneamente um preço mediano (2.559 €/m2 e 1.812 €/m2, respetivamente) e crescimento homólogo (+33,4% e +9,2%) superiores ao nacional."Também Braga (+12,5%), Vila Nova de Famalicão (+9,5%) e Leiria (+9,4%), registaram taxas de variação homóloga superiores à do país".