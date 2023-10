Bancos maiores começam (finalmente) a subir juros dos depósitos e já pagam mais de 3%

Quatro dos maiores bancos têm depósitos com taxas anuais acima de 3,25% e algumas instituições mais pequenas pagam 4%. DECO/Proteste identifica 80 depósitos que pagam mais do que os Certificados de Aforro. Especialistas sublinham que as pessoas têm de abordar os seus bancos para terem as novas taxas.

Os maiores bancos do sistema financeiro português começaram nas últimas semanas a subir as taxas de juro, quebrando um longo ciclo de taxas de juro nulas que penalizaram os aforradores. Quatro destas instituições – Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp e Montepio – têm depósitos a um ano com taxas iguais ou superiores a 3,25%. Numa altura em que a DECO/Proteste identifica mais de 80 depósitos com remuneração superior à da nova série dos Certificados de Aforro, os especialistas ouvidos pela SÁBADO recomendam que as pessoas interpelem o seu banco para beneficiarem das novas taxas – e que tenham atenção às condições de acesso.