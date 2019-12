Governo volta a agravar imposto do selo sobre crédito pessoal

"Como forma de desincentivo ao crédito ao consumo" o Governo quer propor o agravamento de 50% das taxas de imposto de selo sobre os contratos de crédito ao consumo e, ainda, aumentar estas taxas. A medida está na versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2020, a que a SÁBADO teve acesso.

O agravamento de 50% sobre as taxas dura desde 2016 e tem tido mais um efeito de arrecadação de receita para o Estado do que de desincentivo. A combinação entre a descida das taxas de juro, a agressividade comercial dos bancos e o comportamento dos clientes tem levado os valores de crédito pessoal a subir para novos recordes.



Hoje mesmo o Banco de Portugal divulgou que em Outubro o crédito ao consumo concedido por bancos e outras entidades financeiras superou 726 milhões de euros, o valor mensal mais alto em seis anos e 13% mais alto do que em Outubro do ano passado.

Em 2020 pedir crédito vai ser ligeiramente mais caro por conta do Estado: as taxas base mensais para créditos inferiores a um ano subiram de 0,128% para 0,141%, as taxas nos créditos superiores a um ano subiu de 1,6% para 1,76% e as taxas sobre o crédito via descoberto bancário e outras modalidades deste tipo aumenta de 1,6% para 1,76%.