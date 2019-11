Pelo menos quatro bancos em Portugal entraram no comboio das promoções da Black Friday, com descontos nas taxas de juro dos créditos pessoais e devoluções em dinheiro pelas compras feitas com cartão de crédito. Estas promoções são motivo de "preocupação" para a DECO, que destaca o sinal errado que transmitem na atual conjuntura.

"Estamos a acompanhar as ofertas com preocupação porque o que vemos é que são no sentido de incentivarem o endividamento", afirma Nuno Rico, especialista em crédito bancário da DECO. A maior parte das ofertas está centrada no crédito, embora haja também promoções noutros produtos, como os seguros (com oferta de mensalidades).

De uma amostra de 12 instituições bancárias, o Santander, o BCP, o Montepio e o Unibanco lançaram promoções relativas à Black Friday e à Cyber Monday de 2 de dezembro (data criada pelas empresas para incentivar as compras online). As ofertas vão da redução da taxa dos créditos pessoais – incluindo automóvel – a devoluções ("cashback").

O Santander, por exemplo, propõe baixar a Taxa Anual Nominal de 7% para 6,2% no crédito pessoal online. "Os bancos estão a utilizar a tecnologia para tornar mais fácil a concessão de crédito", explica Nuno Rico, que refere as referências de bancos à aprovação de um crédito em menos de meia dúzia de clicks.

O incentivo é mais do que ao consumo – é mesmo ao endividamento. Unibanco oferece um tablet, uma torradeira ou um pacote de serviços do banco a quem "efetuar compras ou adiantamentos de numerário a crédito (cash advance), no valor total, igual ou superior a 300€ nos primeiros três meses após adesão" ao cartão de crédito Atitude. Só o Montepio se propõe a converter as poupanças com as promoções da Black Friday num valor de poupança no banco.

Setembro foi o terceiro mês este ano com um volume de crédito ao consumo superior a 600 milhões de euros – em Julho atingiu-se um recorde de 688 milhões de euros (42% é atribuído sem finalidade específica).



O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, tem alertado para a necessidade de aumentar a poupança e o investimento, tendo em Março alertado contra a "armadilha do endividamento", com destaque para as soluções de crédito intermediadas pelos próprios comerciantes.