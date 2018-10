Operadores privados já negoceiam passe único, mas com condições

O responsável da Antrop assegurou que Abril, o prazo anunciado pelo governo para a entrada em vigor dos passes únicos, é uma "data razoável" para tudo estar pronto. Mas avisa que são muitas as situações que têm de ser ponderadas:



"Há muitos problemas a resolver, porque é um processo tecnicamente complexo. Têm que ser discutidas matérias sobre implementações do sistema no terreno. Temos que compatibilizar todos os operadores com esta bilhética, temos que acertar as formas de compensação pelo défice tarifário que se vai criar. Também temos operadores de transportes que estão fora da AML e do multi-modal e que têm só passes próprios." Como acautelá-los no novo sistema de passe único é um dos pontos a analisar.

"O pressuposto para conversarmos sobre os novos passes é que esta situação não se colocasse", diz Luís Cabaço Martins. "Como é que os operadores estão a vender passes sociais com desconto determinado pelo Estado desde Janeiro e ainda não foram devolvidas essas verbas?" A nível nacional as verbas em falta ultrapassam já os 8 milhões de euros, assegura. Pior, antevê, seria numa situação como o novo passe, que se pretende universal, cujos valores serão muito superiores.tentou saber junto do Ministério do Ambiente quanto se prevê ter que transferir para os operadores privados no âmbito desta nova medida. Mas fonte oficial explicou que "nesta fase" não há nada a acrescentar ao que anteriormente foi dito pelo titular da pasta, João Pedro Matos Fernandes, e pelo Primeiro-ministro, António Costa. E apenas garantiu que "a ideia em causa é mesmo um passe único", para todos os utilizadores e operadores das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.Afirmando que qualquer estimativa nesta fase é "prematura", Luís Cabaço Martins prevê que, pela natureza do novo passe, os valores sejam naturalmente muito superiores aos do passe social. E, por isso, propõe "desburocratizar o processo" de devolução das verbas aos operadores. Actualmente é necessária uma autorização sistemática de pagamento dada pelo Conselho de Ministros antes de o Ministério das Finanças (MF) libertar os valores referidos mensalmente pelos operadores e que "estão inscritos no Orçamento do Estado" (OE).