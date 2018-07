Montenegro e Rio almoçaram hoje à mesma mesa, mas mal falaram. À SÁBADO e à Lusa, o crítico do líder voltou a defender "clareza", o líder do PSD não quis responder.

Foi um daqueles encontros improváveis. Luís Montenegro, putativo futuro candidato a líder do PSD, e Rui Rio, recém eleito presidente do partido estiveram a almoçar na mesma mesa, mas depois de um cumprimento seco à distância, não houve mais troca de palavras.



Rio chegou quase uma hora depois do início do evento do International Club, já Luís Montenegro tinha chegado para ouvir a líder da JSD falar sobre os motivos do distanciamento dos jovens dos partidos.



Na sala também já estava outro dos principais críticos internos de Rui Rio, Hugo Soares. Mas era Montenegro quem tinha lugar na mesa da presidência, onde estava reservada uma cadeira para Rio.



Quando Rio se aproximou da mesa, Montenegro esboçou o gesto de se levantar para o cumprimentar, mas o líder social-democrata acenou-lhe ao longe e dispensou-o de um cumprimento mais próximo.



Foi praticamente a única vez que trocaram palavra durante todo o almoço que aconteceu depois de Montenegro ter defendido aos microfones da TSF que o PSD devia anunciar já o sentido de voto (contra) o Orçamento do Estado de 2019. Uma posição que Hugo Soares já tinha assumido de forma bastante crítica contra a hesitação de Rio numa reunião à porta fechada da bancada do PSD na semana passada.



Rui Rio não quis comentar. "Não vou falar sobre isso", disse à SÁBADO e à Lusa no final do almoço, explicando não ter ainda ouvido as declarações de Montenegro à TSF.



Montenegro reconheceu que não teve oportunidade de trocar impressões sobre o tema com Rio ao almoço. "Ficámos com três ou quatro lugares de distância, ainda que na mesma mesa", justificou-se, explicando que veio ao evento do International Club pela "estima muito grande" e "espírito de gratidão" pela oradora convidada, Margarida Balseiro Lopes.



Luís Montenegro acha, contudo, que a sua posição não será muito diferente da de Rui Rio. "É mais a forma como se exterioriza", diz, garantindo não ter dúvidas de que o PSD vai votar contra o Orçamento.



"Não me passa pela cabeça que o PSD venha a ser o partido que viabiliza o Orçamento", disse à SÁBADO e à Lusa no final do almoço, argumentando que "não é útil andar a prolongar" a indefinição sobre esta matéria.



"Não vale a pena andar com grandes rodriguinhos", assume Luís Montenegro, que insiste que, com o que se sabe da governação socialista, já se pode adivinhar o que será o Orçamento e que a indefinição do PSD afasta as pessoas.



"É muito importante para chamar as pessoas à política que não se ande com jogos ou de palavras ou se posicionamentos", afirmou, insistindo que "a clareza é sempre melhor".



De resto, Montenegro acha que as críticas que o PSD fará no debate do Estado da Nação na sexta-feira deixarão claro que não há outra alternativa para os sociais-democratas que não a de votarem contra o OE.