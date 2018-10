Os passes do Porto e de Lisboa vão sofrer uma redução de preços após o governo aceitar financiar a medida, permitindo a uma família alargada gastar, no máximo, 80 euros por mês.





De acordo com o Jornal de Notícias, esta é uma medida a contemplar no Orçamento do Estado para 2019. O passe único chega ao Porto em Abril e mais tarde à região de Lisboa - e nenhum passageiro das duas áreas metropolitanas vai gastar mais do que 40 euros pelo título mensal de transporte, estando crianças até 12 anos isentas de pagamento.O preço de um passe único para viajar dentro de um concelho baixa para 30 euros e o título de deslocações intermunicipais, adoptado por todos os operadores de transportes, públicos ou privados, fica por 40 euros.Não se sabe, contudo, o custo total destas medidas para o Governo. É sabido que, em Lisboa e no Porto, uma comparticipação total ao Estado de cerca de 90 milhões de euros pelo passe único (64 milhões em Lisboa e 26 milhões no Porto).O primeiro-ministro António Costa anunciou estas novas medidas para os transportes urbanos na segunda-feira na entrevista à TVI.