O Banco de Portugal deixou inalterada a previsão de crescimento de 3,9% em 2021, face ao que tinha divulgado no final do ano passado. Na base do optimismo parece estar alguma gestão de expectativas.

Centeno mantém previsão apesar do confinamento e do atraso nas vacinas. Como se explica?

Da última vez que o Banco de Portugal (BdP) tinha publicado previsões para a economia, em dezembro do ano passado, ainda não havia segundo confinamento, nem os atrasos na vacinação contra a covid-19, nem tão pouco as dúvidas sobre o impacto que novas variantes podem vir a ter na eficácia das vacinas. Apesar de tudo isto, a previsão que o BdP publicou esta sexta-feira no Boletim Económico da Primavera foi exatamente igual à divulgada em Dezembro: a instituição liderada por Mário Centeno vê a economia portuguesa a crescer 3,9% este ano e reviu em alta a previsão para 2022. Qual a explicação?

Prever a mais de um ano é um exercício rodeado de enorme incerteza nas atuais circunstâncias e qualquer valor é para tomar apenas como meramente indicativo – é sobre a previsão para 2021 que a visibilidade maior. Na apresentação do boletim, feita por videoconferência por causa da pandemia, Mário Centeno deu as razões do banco central para não ter revisto em baixa o ritmo de crescimento previsto: o segundo confinamento geral teve impacto no primeiro trimestre, mas o BdP antecipa uma "recuperação rápida após o levantamento das medidas de contenção".

"A atividade deverá recuperar de forma robusta com o levantamento progressivo das medidas de contenção e com a disseminação das vacinas, desacelerando no final do horizonte de projeção", lê-se no boletim económico. Por outras palavras: o BdP parece esperar que as famílias e as empresas respondam fortemente ao desconfinamento. Centeno referiu o aumento para níveis recorde dos depósitos das famílias e das empresas, bem como a preservação de postos de trabalho, como indicadores de resiliência que justificam o otimismo das previsões apresentadas.