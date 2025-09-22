O Canal NOW continua a crescer e é a escolha de cada vez mais portugueses com a investigação líder no nosso país, o desporto e o acompanhamento dos grandes assuntos nacionais e internacionais.
O canal NOW continua a crescer de forma consecutiva e alcançou a maior audiência deste a sua estreia. Este domingo, 2.142.400 espectadores preferiram o NOW, garantindo ao canal 9 das operadoras MEO, NOS e Vodafone um novo máximo diário. O anterior recorde datava de 18 de maio, com 2.036.000 pessoas.
O NOW é o canal da Sábado, Record, Máxima e Negócios.
Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências
NOW continua a bater recordes e regista melhor dia de sempre
