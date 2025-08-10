Obteve uma audiência média diária de 48 mil e 400 espectadores a cada minuto do dia.

O canal NOW voltou, no sábado, a liderar o mercado de informação nacional, ao ultrapassar tanto a SIC Notícias como a CNN Portugal.



Canal NOW reforça liderança e derrota CNN Portugal e SIC Notícias pelo segundo dia consecutivo

Pelo segundo dia consecutivo, o NOW deixou os concorrentes para trás. Obteve uma audiência média diária de 48 mil e 400 espectadores a cada minuto do dia, equivalentes a 2,26% de share.

Atrás do NOW ficou a CNN Portugal, com 2,01%, com 42 mil e 960 espectadores por minuto. Ainda mais para trás ficou a SIC Notícias, com 40 mil e 620 espectadores e 1,96% de share.

É um resultado inédito na televisão portuguesa, e marca um crescimento notável de um projeto televisivo em pouco mais de um ano.

O NOW é o projeto televisivo do grupo Medialivre que agrega conteúdos da Sábado, do Record, do Negócios e da Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.