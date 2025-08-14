Canal NOW continua a aumentar vantagem sobre a SIC Notícias

A SIC Notícias ficou muito atrás do canal NOW, ao obter apenas 1,89%, correspondendo a 42.560 espectadores a cada minuto do dia.

Edição de 13 a 19 de agosto

14 de agosto de 2025 às 14:38

No dia em que o líder do PS, José Luís Carneiro, deu uma entrevista em horário nobre, o canal NOW ultrapassou a SIC Notícias na média de share diária e alargou a vantagem mensal sobre o canal de notícias de Paço de Arcos.



NOW

Com efeito, o NOW obteve um share médio diário de 2,33%, com uma média de 52.580 espectadores a cada minuto do dia.

O canal NOW é o projeto televisivo que agrega conteúdos do Negócios, da SÁBADO, da Máxima e do Record.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.