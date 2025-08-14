Sábado – Pense por si

Canal NOW continua a aumentar vantagem sobre a SIC Notícias

Now 14 de agosto de 2025 às 14:38
A SIC Notícias ficou muito atrás do canal NOW, ao obter apenas 1,89%, correspondendo a 42.560 espectadores a cada minuto do dia.

No dia em que o líder do PS, em horário nobre, o canal NOW ultrapassou a SIC Notícias na média de share diária e alargou a vantagem mensal sobre o canal de notícias de Paço de Arcos.

NOW
NOW

Com efeito, o NOW obteve um share médio diário de 2,33%, com uma média de 52.580 espectadores a cada minuto do dia.

A SIC Notícias ficou muito atrás do canal NOW, ao obter apenas 1,89%, correspondendo a 42.560 espectadores a cada minuto do dia.

O canal NOW é o projeto televisivo que agrega conteúdos do Negócios, da SÁBADO, da Máxima e do Record.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

Canal NOW continua a aumentar vantagem sobre a SIC Notícias