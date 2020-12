Inquérito ao Novo Banco: PAN chama Rui Pinto, Carlos Costa e Centeno ao Parlamento

na

Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.



"Pretendemos com estes pedidos procurar esclarecer tudo aquilo que neste momento não é claro quanto à gestão do Novo Banco. Exemplo disso são as ligações de caráter duvidoso no âmbito do processo das vendas a preço de saldo dos ativos dos projetos Viriato e Sertorius e da seguradora GNB Vida", afirma o deputado e porta-voz do PAN, André Silva, num vídeo divulgado esta segunda-feira.





Ao todo, o PAN quer chamar 32 personalidades ao Parlamento. A lista inclui Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), mas também João Costa Pinto, ex-vice-governador. Isto além de Mário Centeno, enquanto ex-ministro das Finanças (é o atual governador do BdP) mas também António Ramalho, CEO do Novo Banco, e Byron Haynes, presidente do Conselho Geral e de Supervisão.



Byron Haynes "tem de esclarecer ao Parlamento os claros indícios de conflito de interesses que lhe estão associados neste contexto", refere o deputado André Silva.

O partido vai ainda querer ouvir Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução,





Ao Banco de Portugal, pede o Relatório da Comissão de Avaliação das Decisões e actuação do Banco de Portugal na Supervisão do BES, tal como o PSD e o Bloco de Esquerda.



O pedido de documentação chegará também ao Ministério das Finanças, Fundo de Resolução, PwC, grupo Alantra, Deloitte e CMVM. Quanto aos documentos pedidos, são ao todo 17 os referidos no requerimento do PAN. Entre estes incluem-se o parecer do Departamento de Compliance do Novo Banco, de 10 de Abril de 2018, relativo à escolha da Alantra para a assessoria financeira no âmbito do projecto Viriato, mas também pareceres do Departamento de Compliance do Novo Banco, atas do Conselho de Administração Executivo e documentação de suporte de decisão que se refiram ao Projecto Viriato, ao Projeto Nata I, ao Projecto Nata II, ao Projeto Albatros, ao Projecto Sertorius e à alienação da seguradora GNB Vida.

Maria Luís Albuquerque, Ricardo Mourinho Félix, na qualidade de ex-secretário de Estado Adjunto e das Finanças, e Vítor Bento, entre outros.Também Rui Pinto consta desta lista. "Uma vez que a Comissão Eventual de Inquérito vai também abranger o período antecedente à resolução do BES e nessa sede procurará apurar e avaliar as práticas de gestão do Banco que possam ter conduzido a perdas e variações patrimoniais negativas, o PAN pretende ver esclarecido um conjunto de perdas do BES associadas ao BES-Angola e que até hoje permanecem obscuras", refere. Nesse sentido, "chamará à comissão Rui Pinto para que apresente os documentos que afirma comprovarem um desvio de 600 milhões de euros".