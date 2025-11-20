Sábado – Pense por si

Dinheiro

Negócio relâmpago dá um milhão de euros à Impresa

07:43
As mais lidas

Há pouco mais de um ano, o Investimento na dona da BOL era estratégico. Agora, a venda também o é, mas por outros motivos. Ganho financeiro alivia a pressão de curto prazo sobre a dona da SIC.

A 11 de julho de 2024, há pouco mais de um ano, a SIC avançou, juntamente com o fundo Crest II, para a compra de 90% da Etnaga, que desenvolve a sua atividade através da bilheteira “online” BOL. Foi um investimento estratégico para acelerar a transformação digital do grupo, mas não durou. Num contexto de escassez de liquidez, e ainda à espera do aumento de capital que levará à entrada da MFE – MediaForEurope no capital da Impresa, a casa-mãe, a SIC desfez-se da aposta com um lucro de um milhão de euros.

Impresa beneficia de investimento estratégico com ganho financeiro
Impresa beneficia de investimento estratégico com ganho financeiro Pedro Catarino/Medialivre

Leia o artigo na íntegra no site do .

Artigos Relacionados
Tópicos Televisão Impresa SIC
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Negócio relâmpago dá um milhão de euros à Impresa