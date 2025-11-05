Impresa só está a negociar com italianos do MFE participação até 33%

As negociações ainda estão em curso, mas em cima da mesa só está uma participação até 33%.

Os italianos da MFE – MediaForEurope deverão ficar com uma posição acionista de 33% na dona da SIC e Expresso.



Impresa

A Impresa comunicou esta quarta-feira à CMVM que estão em curso negociações com o grupo da família Berlusconi, "embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre as partes". Em cima da mesa está a "subscrição de uma participação minoritária, não superior a 33% do capital social, por entidade do grupo MFE, através de aumento de capital na Impresa".

O negócio só avançará caso não seja exigido o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA), indica a empresa. Esta é uma das condições para que a operação chegue a bom porto. "A eventual concretização da transação ficará sujeita, entre outras condições, à análise pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) dos instrumentos contratuais pelos quais seja formalizada a transação, e confirmação, pela CMVM, de que a mesma não gera dever de lançamento de oferta pública de aquisição", pode ler-se.

No início da semana, o Negócios noticiou que a MFE vai injetar até 30 milhões de euros na Impresa, através de um aumento de capital, que irá produzir apenas efeitos na estrutura acionista da empresa. A família Balsemão garantirá uma participação de 34% e a continuidade de Francisco Pedro Balsemão como CEO da empresa. Os outros 33% estão distribuídos por vários acionistas e encontram-se numa situação de “free-float”.