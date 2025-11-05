Impresa só está a negociar com italianos do MFE participação até 33%

A Impresa comunicou esta quarta-feira à CMVM que estão em curso negociações com o grupo da família Berlusconi, "embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre as partes". Em cima da mesa está a "subscrição de uma participação minoritária, não superior a 33% do capital social, por entidade do grupo MFE, através de aumento de capital na Impresa".
O negócio só avançará caso não seja exigido o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA), indica a empresa. Esta é uma das condições para que a operação chegue a bom porto. "A eventual concretização da transação ficará sujeita, entre outras condições, à análise pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) dos instrumentos contratuais pelos quais seja formalizada a transação, e confirmação, pela CMVM, de que a mesma não gera dever de lançamento de oferta pública de aquisição", pode ler-se.
No início da semana, o Negócios noticiou que a MFE vai injetar até 30 milhões de euros na Impresa, através de um aumento de capital, que irá produzir apenas efeitos na estrutura acionista da empresa. A família Balsemão garantirá uma participação de 34% e a continuidade de Francisco Pedro Balsemão como CEO da empresa. Os outros 33% estão distribuídos por vários acionistas e encontram-se numa situação de “free-float”.
É muito evidente que hoje, em 2025, há mais terraplanistas, sim, pessoas que acreditam que a Terra é plana e não redonda, do que em 1925, por exemplo, ou bem lá para trás. O que os terraplanistas estão a fazer é basicamente dizer: eu não concordo com o facto de a terra ser redonda.
O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.