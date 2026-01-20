Musk pergunta a seguidores no X se deve comprar a Ryanair

A questão colocada na rede social surge após Musk ver o CEO da companhia aérea "low-cost", Michael O'Leary, ter descartado instalar o wi-fi por satélite da Starlink nos aviões da Ryanair.

Elon Musk, CEO da Tesla e dono da Starlink, perguntou aos seus seguidores na rede social X (antigo Twitter) - que também controla - se deveria comprar a Ryanair. A questão é uma provocação do homem mais rico do mundo ao CEO da companhia aérea "low-cost", Michael O'Leary, após este ter descartado instalar o wi-fi por satélite da Starlink nos aviões da Ryanair.



Na semana passada, Musk publicou várias vezes no X sobre adquirir a Ryanair para poder despedir O'Leary.

Na noite de segunda-feira, o CEO da Tesla, colocou uma publicação em que inquiria os seus seguidores sobre a compra da companhia aérea. "Deverei comprar a Ryanair e por à frente alguém que se chame realmente Ryan?". O inquérito somou 30 milhões de visualizações. Tony Ryan, fundador da Ryanair, morreu em 2007.

A escalada entre Musk e o líder da Ryanair eclodiu após O'Leary ter dito na rádio irlandesa Newstalk que Musk não percebia nada de aviões, acrescentando que comprar internet à Starlink custaria 250 milhões de dólares por ano por aumentar a resistência aerodinâmica dos aviões e em consumo adicional de combustível.

Musk reagiu apelidando O'Leary de "completo idiota" e defendendo que devia ser despedido. Um seguidor da conta de Musk no X sugeriu que o bilionário deveria comprar a companhia aérea, tendo o líder da Tesla respondido que essa era uma boa ideia. Desde então, as provocações de parte a parte têm se sucedido.

As ações da Ryanair têm resistido com pequenas oscilações ao confronto de Musk com O'Leary, com os investidores a mostrarem se céticos de que Musk avance com alguma proposta.

A capitalização bolsista da Ryanair é de aproximadamente 30,4 mil milhões de euros.