Mulheres no topo das empresas têm pouco poder

Há cada vez mais mulheres no topo das empresas mais cotadas em bolsa, com os números a indicarem que estas estão mais representadas nos lugares de decisão. Em 2016, antes da lei da paridade, 14,3% das mulheres estavam em órgãos de decisão. Em abril deste ano, os números aumentaram para 24,8%, segundo o jornal Público. Ainda assim, continuam afastadas dos cargos executivos.

As coordenadoras Sara Falcão Casaca e Maria João Guedes, do projeto Women on Boards, do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, explicam que o aumento de representatividade deve-se aos cargos não-executivos – as mulheres estão a chegar ao topo, mas continuam afastadas do poder.

Segundo a lei nº 62/2017, o limite mínimo de representação feminina tinha que passar para 33,3% a partir de janeiro de 2019. Na mesma altura, no ano anterior, era apenas de 20%.

O projeto estudou 23 empresas que tinham renovado os seus conselhos de administração, do total das 39 empresas cotadas em bolsa. Das 17 empresas do índice PSI-20 abrangidas pela lei, apenas 12 seguem as novas regras, mas ainda assim têm apenas 25% de mulheres nos órgãos de administração.

No topo da representação mais equilibrada nos órgãos de administração das empresas do PSI-20 estão a Corticeira Amorim, a Sonae Capital e a Jerónimo Martins. Ainda assim, a empresa Inapa lidera entre o total de empresas da bolsa de Lisboa, com 43% de representação feminina.