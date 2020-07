Há mais mulheres nos conselhos de administração, mas não mandam nada

Luís Aguiar-Conraria não consegue conter o riso quando a SÁBADO lhe começa a ler quantas mulheres estão nas comissões executivas das empresas do PSI-20. O professor de economia e gestão da Universidade do Minho estava ciente da Lei nº62/2017 (que estabelece o "regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa"), mas imaginava que isso se iria traduzir em mais poder para as mulheres nas empresas. Pelo menos nas empresas do PSI-20, não necessariamente.





ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de julho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de julho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Metade das empresas do PSI-20 não tem uma única mulher como administradora executiva: Altri, Corticeira Amorim, CTT, EDP Renováveis, Ibersol, Mota-Engil, Navigator, Pharol, REN e Semapa. Não é ilegal, mas segundo Luís Aguiar-Conraria "é uma completa fuga ao princípio da lei, é um processo de ajustamento fácil, no fundo o encargo foi pagar mais um salário. Fica como administradora não executiva e não causa grades estragos.". O professor universitário não tem dúvidas de que "se continuar assim terão de mudar a lei. Se a ideia era dar mais poder às mulheres, mais tarde ou mais cedo terão de o dar". Mas porque é que o legislador teve necessidade de criar esta diferença entre públicos e provados? "Imagino que não tivessem querido ser demasiado impositivos e quisessem fazer as coisas mais suavemente."